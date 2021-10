Vilmorin enregistre son meilleur résultat depuis près de dix ans

(AOF) - Vilmorin a publié un bénéfice annuel 2020-2021 (exercice clôturé au 30 juin 2021) de 92,3 millions d'euros, après 66,2 millions l'an passé. Il s'agit du résultat le plus élevé pour le producteur de semences depuis l'exercice 2012-2013. Le résultat opérationnel consolidé s’élève quant à lui à 127,4 millions d’euros, en hausse sensible par rapport à l’exercice précédent (109,8 millions d’euros) ; il fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 8,6 %, en croissance de 0,9 point par rapport à 2019-2020.

Le chiffre d'affaires consolidé, correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à 1,48 milliard d'euros, soit une hausse de 2,9% à données courantes par rapport à l'exercice précédent. Retraité à données comparables, il affiche une progression de 8%.

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (280,5 millions d'euros), l'endettement financier net total ressort à 867,4 millions d'euros au 30 juin 2021 contre 933,5 millions d'euros au 30 juin 2020.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 décembre 2021 un dividende de 1,60 euro par action, en hausse de 60% par rapport à l'an dernier. Celui-ci correspond à un taux de distribution de 39,7%, contre 34,6% en 2020.

Enfin, pour l'exercice 2021-2022, le groupe se fixe comme objectif une croissance d'au moins 4% à données comparables, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d’un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu’au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.