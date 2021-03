Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : émission d'un emprunt obligataire de 450 ME Cercle Finance • 17/03/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie annonce l'émission avec succès d'un emprunt obligataire à maturité 7 ans d'un montant total de 450 millions d'euros, avec un coupon annuel de 1,375 %. Cette transaction a été largement sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs européens, annonce l'entreprise. Le produit net de cette émission obligataire sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de la dette existante. Vilmorin & Cie allouera notamment une partie du produit net à l'exercice de l'option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire à échéance de mai 2021 d'un montant résiduel en circulation de 346,2 millions d'euros, portant intérêt au taux annuel de 2,375 %.

