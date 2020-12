Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin : dividende fixé à un euro par action en AGM Cercle Finance • 14/12/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Vilmorin indique que son assemblée générale mixte annuelle des actionnaires, qui s'est tenue exceptionnellement à huis clos le 11 décembre, a fixé le montant du dividende à un euro par action, soit un taux de distribution de 34,6%, contre 41,9% en 2019. 'Le dividende marque la volonté de Vilmorin de poursuivre sa politique en matière de distribution des résultats, compte tenu de la résilience de l'activité', explique le semencier. Le détachement du dividende interviendra ce jour et sa mise en paiement, le 16 décembre.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris +1.95%