Vilmorin : dividende approuvé en AGM

(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce que son assemblée générale mixte annuelle des actionnaires, réunie le 6 décembre, a fixé le montant du dividende net à 1,35 euro par action, niveau stable en valeur nominale par rapport à l'exercice précédent. Celui-ci affiche cependant une progression de près de 10% compte tenu de l'attribution gratuite d'actions réalisée en cours d'année 2018-19, sur la base d'une nouvelle pour dix anciennes. Ce dividende correspond en outre à un taux de distribution de 42%.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris -0.40%