Vilmorin : contrat de licence pour Crispr-Cas9

(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce la signature d'un contrat de licence non exclusif en matière de techniques d'édition du génome, avec Corteva Agriscience et le Broad Institute du MIT et de Harvard, centre de recherche biomédicale et génomique situé à Cambridge aux États-Unis. Ce contrat confère à Vilmorin l'accès à des brevets concernant les techniques d'édition du génome dénommées Crispr-Cas9 à usage agricole. Il couvre l'ensemble des travaux et programmes de recherche de Vilmorin ainsi que les applications commerciales potentielles. Technologie référente, Crispr-Cas9 est aujourd'hui l'outil d'édition du génome le plus répandu. Le groupe français pourra la déployer tant pour ses activités semences de grandes cultures que semences potagères.

