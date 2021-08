Vilmorin & Cie : taux de marge opérationnelle courante attendu à près de 9%

(AOF) - Clos au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, correspondant au revenu des activités ordinaires de Vilmorin & Cie, s'élève à 371,1 millions d'euros, quasiment stable (-0,5 %) à données courantes. Retraité à données comparables (devises, périmètre d'activités), il a affiché une croissance de 1,8 % par rapport à 2019-2020. Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie est en mesure de clairement confirmer la progression soutenue de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2020-2021.

Celui-ci devrait être proche de 9 %, après intégration d'un effort de recherche de près de 260 millions d'euros. En 2019-2020, le taux de marge opérationnelle courante du semencier s'était établi à 7,8 %.

Quant à la contribution des sociétés mises en équivalence, elle sera supérieure à 22 millions d'euros, grâce à la progression significative de la performance opérationnelle d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), conformément à ses objectifs stratégiques, ainsi que de celle de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) qui est cependant impactée par les effets d'hyperinflation, et d'AGT (Australie. Grandes Cultures).

En 2019-2020, la contribution des sociétés mises en équivalence s'était élevée à 17,9 millions d'euros.

En conséquence, le résultat net annuel de Vilmorin & Cie sera en forte croissance par rapport à celui de l'exercice précédent. En 2019-2020, le résultat net annuel total s'était élevé à 67,5 millions d'euros, dont une part groupe de 66,2 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.