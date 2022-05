Vilmorin & Cie rehausse sa prévision de croissance

(AOF) - Clos au 31 mars 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin & Cie à la fin du troisième trimestre 2021-2022, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à 1 158,4 millions d’euros, en progression de 4,8 % à données courantes et de 4,0 % à données comparables.

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d'affaires de 203,7 millions d'euros, en recul de 4,0 % à données courantes et de 4,7 % à données comparables, sur une base de comparaison élevée. " Le troisième trimestre 2020-2021 avait été marqué par une importante croissance d'activité sur de nombreuses espèces stratégiques et sur l'ensemble des géographies " a commenté le spécialiste des semences.

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences de Grandes Cultures réalise un chiffre d'affaires de 361,6 millions d'euros, en hausse de 7,1 % à données courantes et comparables.

Dans un contexte d'incertitudes persistantes liées au conflit russo-ukrainien, de poursuite de tensions inflationnistes généralisées et d'une contribution des sociétés mises en équivalence reste inférieure aux attentes, Vilmorin procède à une seconde révision de ses objectifs de fin d'exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu en croissance d'environ 5 % contre au moins 4 % précédemment.

L'objectif de taux de marge opérationnelle courante, tel qu'ajusté fin décembre 2021, est confirmé : il est d'au moins 7,5 % et intègre un effort de recherche similaire à celui de l'exercice précédent.

Enfin, Vilmorin & Cie revoie la contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) – à un niveau ne dépassant pas 20 millions d'euros, en recul significatif par rapport aux précédentes estimations. Cette réévaluation est notamment liée aux perspectives défavorables sur le marché nord-américain.

