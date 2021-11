Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin & Cie : hausse de 9,7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie annonce un chiffre d'affaires consolidé de 258,4 ME au titre du premier trimestre 2021- 2022, en progression de 10,3 % à données courantes et de 9,7 % à données comparables. L'activité est portée par le segment Semences de Grandes cultures (+22,2% en comparable) tandis que les Semences Potagères et les Produits de Jardin et Holdings reculent respectivement de -3,8% et -2,2% à données comparables. À l'issue de ce premier trimestre, Vilmorin & Cie confirme ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2021-2022, soit une progression du chiffre d'affaires consolidé d'au moins 4 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8,5 %, intégrant un effort de recherche comparable à celui de l'exercice précédent. Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence - principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) - de près de 30 millions d'euros

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris -0.51%