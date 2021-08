Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin & Cie : confirme ses objectifs pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel consolidé 2020-2021 s'établit à 1 476,6 millions d'euros, en hausse de 2,9 % à données courantes par rapport à l'exercice précédent (8 % à données comparables). Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 371,1 millions d'euros, quasiment stable (-0,5 %) à données courantes par rapport à l'exercice précédent. Vilmorin & Cie confirme la progression soutenue de son taux de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2020-2021. Celui-ci devrait être proche de 9 %, après intégration d'un effort de recherche de près de 260 millions d'euros. En 2019-2020, le taux de marge opérationnelle courante s'était établi à 7,8 %.

Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris +0.71%