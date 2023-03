Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: bien orienté après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 14:07









(CercleFinance.com) - Vilmorin gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris, au lendemain de la publication de ses performances de premier semestre, période qui 'est surtout le reflet d'une dynamique assez exceptionnelle pour les grandes cultures', selon Oddo BHF.



'Ce premier semestre traduit indéniablement une certaine avance par rapport aux objectifs d'où des guidances topline revues en hausse à +8/10% en organique contre +6/8%', pointe l'analyste, qui retient un TMVA du ROC 2022/25 de près de 7% pour le semencier.



Tout en restant à 'surperformance' sur Vilmorin, titre qui figure dans sa liste 'European Midcap S1 2023', Oddo remonte son objectif de cours de 68 à 76 euros, jugeant que 'la valorisation reste toujours structurellement aussi modeste'.





Valeurs associées VILMORIN & CIE Euronext Paris +1.92%