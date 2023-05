Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vilmorin: avis favorable du conseil à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce que son conseil d'administration a rendu, à l'unanimité de ses membres, un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant ses actions, initiée par Limagrain Participations, au prix de 62,60 euros par action.



L'expert indépendant a notamment relevé dans son rapport que le prix d'offre fait ressortir une prime de 8,1% par rapport à la valeur centrale obtenue par son approche par les flux futurs de trésorerie actualisés.



Le conseil recommande par conséquent aux actionnaires de Vilmorin d'apporter leurs titres à l'offre qui, sous réserve de l'obtention de la décision de conformité de l'AMF, devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d'ici la mi-juillet.





