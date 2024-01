Villeroy de Galhau veut créer une Union de financement et d'investissement en Europe

Francois Villeroy de Galhau à Davis, en Suisse, le 16 janvier 2024. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau est revenu à la charge samedi sur la création d'une "Union de financement et d'investissement" européenne, afin notamment de financer la transition énergétique des entreprises sans qu'elles aient trop à s'endetter.

Interrogé par La Tribune Dimanche sur l'endettement élevé des entreprises françaises, le gouverneur a reconnu qu'il s'agissait d'un "point d'attention".

"Les entreprises françaises et européennes ont davantage recours à la dette, alors que les entreprises américaines privilégient le financement par fonds propres - les actions. Or, ceci favorise l’innovation, en permettant plus de prise de risque", a-t-il expliqué dans l'interview donnée à la Tribune Dimanche.

"Voilà pourquoi j’appelle à une +Union de financement et d’investissement+ en Europe, pour financer les deux transitions fondamentales en cours, énergétique et numérique", a-t-il martelé.

Ce projet d'Union de financement et d'investissement (UFI) constitue un des thèmes de prédilection du gouverneur de la Banque de France, qui considérait déjà lors d'une conférence en 2016 qu'elle pourrait "encourager le développement d'un écosystème pan-européen du capital risque", afin que l'Europe dispose de fonds d'investissement de tailles comparables à ceux des Etats-Unis.

Selon François Villeroy de Galhau, "l'atout majeur" de l'Europe est "son excédent d’épargne" de "370 milliards d’euros, soit près de 3% du PIB", précise-t-il dans l'interview de samedi.

"Il faut mobiliser ces capitaux en faisant sauter les frontières nationales, en offrant les bons produits aux épargnants", a-t-il martelé.