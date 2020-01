Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villeroy (BCE) pour une accélération des mesures de relance budgétaire en Europe Reuters • 24/01/2020 à 11:41









DAVOS, Suisse, 24 janvier (Reuters) - Les mesures de relance budgétaire en Europe devraient être plus fortes et plus rapides, a estimé vendredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, lors du Forum économique mondial de Davos. "J'aimerais que la relance budgétaire soit plus rapide et plus forte en Europe", a-t-il dit lors d'un débat sur les banques centrales, soulignant que ces dernières étaient "peut-être devenues excessivement centrales" dans la réponse à la crise financière et économique. "Il nous faut un 'mix' politique plus équilibré, y compris une forte relance budgétaire", a-t-il insisté. "Il y a une certaine stabilisation économique dans la zone euro", a cependant ajouté le banquier central, qui siège au conseil des gouverneurs de la BCE. La zone euro traverse une phase de ralentissement économique, la croissance souffrant notamment de la contraction prolongée de l'industrie en Allemagne, même si des signes laissent penser que le pire pourrait être passé. La BCE retient pour scénario de base une croissance "persistante mais modérée", a confirmé jeudi Christine Lagarde, sa nouvelle présidente. (version française Henri-Pierre André, édité par Simon Carraud)

