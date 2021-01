Vif rattrapage de l'argent métal en 2020

(AOF) - L'année 2020 a été celle d'un vif rattrapage de l'argent métal, dont les cours en dollars ont bondi de plus de 46 %. Le « Mint Ratio » (ratio Or/Argent), après avoir touché un record absolu à 125.65x en mars, a terminé l'année à 71.9x, proche de la moyenne observée ces dix dernières années (70.25x), mais encore significativement au-dessus des moyennes sur vingt et trente ans, respectivement à 66.2x et 67.8x, a commenté CRP AM.