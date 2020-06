Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vietnam-Les députés approuvent l'accord de libre-échange avec l'UE Reuters • 08/06/2020 à 04:23









HANOI, 8 juin (Reuters) - Le Vietnam a ratifié lundi un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui prévoit la réduction des droits de douane sur 99% des échanges entre le pays du Sud-Est asiatique et le bloc communautaire pour une période de dix ans. Cet accord, qui doit permettre de dynamiser l'économie du Vietnam - une nécessité après la crise sanitaire -, a été approuvé à une grande majorité par l'Assemblée nationale, dont les députés valident quasi-systématiquement les propositions du gouvernement. (Khanh Vu; version française Jean Terzian)

