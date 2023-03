Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viel & Cie: RNPG accru de 44% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Viel & Cie publie pour 2022 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 44,3% à 73,6 millions d'euros et une marge d'exploitation améliorée de 1,3 point à 9,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 15,7% à 989,6 millions (+10,1% à cours de change constants).



Le groupe revendique en ce début d'année 2023 un niveau d'activité 'dans la continuité de l'exercice précédent' sur son métier d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition) et 'soutenu' sur son métier de bourse en ligne (Bourse Direct).



Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 8 juin, la distribution d'un dividende de 35 centimes d'euro par action au titre de l'exercice écoulé, contre 30 centimes pour 2021, versé en numéraire.





Valeurs associées VIEL Euronext Paris 0.00%