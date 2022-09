Viel & Cie : le résultat net part du groupe progresse de 48,6% au premier semestre

(AOF) - La société française d'investissement Viel & Cie (Compagnie Financière Tradition, Bourse Direct, etc.) a publié ses résultats au titre du premier semestre. Elle a engrangé un résultat net en forte hausse (+ 48,6%) ainsi qu'un résultat d'exploitation en progression de 13,9% à 65 millions d'euros, le tout à taux de change courants. Le chiffre d’affaires consolidé au premier semestre s'inscrit également en croissance (+ 12,7%) à 494,2 millions d'euros. La marge d'exploitation ressort à 9,3% contre 10,1% sur la même période en 2021.

Le résultat financier enregistre un produit net de 8,2 millions d'euros au premier semestre 2022 contre une perte de 4,6 millions d'euros sur la même période en 2021. Cette variation s'explique principalement par un résultat de change très positif constaté sur la période. Les résultats de change nets dus aux fluctuations de cours des devises ont un impact positif sur le résultat financier du groupe et représentent un gain net de 15,4 millions d'euros principalement en raison d'un gain de change latent sur le rouble russe, contre une perte nette de change au premier semestre 2021 de 0,4 million d'euros.

Sur son activité d'intermédiation professionnelle, le niveau d'activité durant l'été ressort en progression de l'ordre de 15% par rapport à la même période l'année dernière. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa stratégie de croissance tout en maintenant son attention sur la gestion des coûts.

Sur son activité bourse en ligne, l'activité s'est inscrite en baisse durant l'été. Bourse Direct entend continuer d'offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d'experts de la bourse et de pédagogie. Par ailleurs, Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle Epargne.

