Viel & Cie: hausse de 9% du CA en 2023 09/02/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Viel & Cie fait part d'une forte croissance de son activité en 2023 avec un chiffre d'affaires de près de 1,08 milliard d'euros, en hausse de 8,9% à cours de change courants et de 12,1% à cours de change constants.



'Le contexte de hausse des taux d'intérêt et de normalisation de la politique monétaire des banques centrales dans un environnement inflationniste a été favorable à l'ensemble des activités du groupe', explique-t-il.



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct a augmenté de 10,5% à 272,7 millions d'euros à cours de change courants et de 14,9% à cours de change constants.





