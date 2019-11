Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viel & Cie : hausse de 9,6% du CA sur 9 mois Cercle Finance • 07/11/2019 à 11:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de Viel & Cie s'inscrit à 653,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année (contre 596,1 millions d'euros sur la même période en 2018). Il est en hausse de 9,6% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires est en hausse de 6,2%. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 218,2 millions d'euros au 3eme trimestre 2019, en croissance de 17,8% à cours de change courants (14,7 % à cours de change constants). ' Sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité d'intermédiation professionnelle connait est une hausse de 10,5% à cours de change courants (+6,9% à cours de change constants) ' précise le groupe.

Valeurs associées VIEL Euronext Paris +2.98%