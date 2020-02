Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viel & Cie : hausse de 7,9% du CA annuel Cercle Finance • 03/02/2020 à 08:01









(CercleFinance.com) - Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires de ses filiales opérationnelles de 861,9 millions d'euros pour l'année 2019, contre 798,5 millions d'euros en 2018, soit une hausse de 7,9% à cours de change courants et de 4,6% à cours de change constants. L'activité d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition) connait une hausse de 8,6% à cours de change courants (+5,1% à cours de change constants) tandis que celle du pôle de bourse en ligne (Bourse Direct) affiche une baisse de 6,1%. En termes de répartition géographique, le Royaume Uni, puis l'Amérique du Nord et du Sud et l'Asie, sont les principaux contributeurs avec respectivement 31,8%, 29,4% et 24,6% du chiffre d'affaires. L'Europe continentale réalise 14,1% du total cumulé.

Valeurs associées VIEL Euronext Paris +0.21%