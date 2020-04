Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viel & Cie : hausse de 23,4% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 30/04/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolide? des filiales opérationnelles de Viel & Cie s'e?le?ve a? 271,1 millions d'euros au premier trimestre 2020 contre 219,7 millions d'euros sur la même pe?riode en 2019, en hausse de 23,4% a? cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d'affaires consolide? s'e?le?ve a? 266,6 millions d'euros en hausse de 21,4 %. ' L'activité? du premier trimestre 2020 s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire progressive découlant du COVID-19 engendrant une tre?s forte volatilité? sur les marche?s financiers, particulièrement au cours du mois de mars, une augmentation notable des volumes d'activité? et un impact positif sur le chiffre d'affaires de Viel & Cie ' indique la direction. Bourse Direct a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 47,2% avec un nombre d'ordres exécutés en hausse de 91,5% au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de Compagnie Financière Tradition enregistre une hausse de 20,5% a? cours de change constants sur la pe?riode.

