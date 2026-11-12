Viel & Cie franchit le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires au 3e trimestre

Sur le 3e trimestre 2026, Viel & Cie poursuit sa dynamique de croissance. Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles du groupe s'établit à 1,020,4 milliards d'euros contre 951,9 MEUR sur la même période en 2025, soit une hausse de 7,2% à cours de change variables. A cours de change constants, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 10,2 % à 1,048 MdsEUR.

En outre, la société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises opérant dans le secteur de la finance poursuit une croissance de son activité au 3eme trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 324,4 MEUR, en hausse de 8,7% à cours de change variables. A cours de change constants, il affiche une hausse de 7,2% à 319,8 MEUR.