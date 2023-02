Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viel & Cie: croissance de 16% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Viel & Cie revendique une forte croissance de son activité en 2022 avec un chiffre d'affaires de 989,6 millions d'euros, en hausse de 15,7% à cours de change courants et de 10,1% à cours de change constants.



Cette croissance a été portée essentiellement par son pôle principal d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition), tandis que le chiffre d'affaires du pôle de bourse en ligne (Bourse Direct) a légèrement progressé.



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans le domaine de la finance s'établit à 246,7 millions d'euros, en croissance de 12,4% à cours de change courants et de 8,2% à cours de change constants par rapport à la même période en 2021.





VIEL Euronext Paris -1.22%