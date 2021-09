Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viel & Cie : baisse de 24% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Viel & Cie publie un résultat net part du groupe en baisse de 24,4% à 28,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, ainsi qu'un résultat d'exploitation (y compris les sociétés mises en équivalence) en repli de 18,3% à 57 millions. La maison-mère de Compagnie Financière Tradition et de Bourse Direct affiche un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 438,4 millions d'euros, en baisse de 13,3% (-9,3% à cours de change constants). Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé d'annuler avec effet immédiat 2.250.500 actions actuellement auto-détenues représentant 3,10% du capital social. Cette annulation entraîne une réduction de capital de 440.100 euros.

Valeurs associées VIEL Euronext Paris +0.72%