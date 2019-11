Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vidrala : s'envole à Madrid, profite d'un conseil positif Cercle Finance • 19/11/2019 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre termine en forte hausse à la Bourse de Madrid avec un gain de près de 3%. Dans le cadre d'une note sectorielle, Berenberg a entamé à l'achat le suivi de l'action du verrier alimentaire espagnol Vidrala, l'objectif étant fixé à 98 euros. A en croire les spécialistes, Vidrala est le meilleur élève de ce secteur qui, en Europe, profite actuellement d'un équilibre offre/demande favorable. Berenberg estime aussi que le consensus relatif au titre espagnol est plutôt conservateur. Le titre Vidrala est aussi jugé moins valorisé que Verallia.

Valeurs associées VIDRALA Sibe +2.79%