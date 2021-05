VIDELIO : le chiffre d'affaires se replie de près de 6 % au premier trimestre

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Videlio a réalisé un chiffre d'affaires de 52,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, en repli de 5,9 % à périmètre publié par rapport à celui du premier trimestre 2020 et de 6,9 % à périmètre comparable (c'est-à-dire en excluant la société Nevicom SA). Le chiffre d'affaires reste pénalisé par l'épidémie de Covid-19 sur l'activité Evénementielle et l'activité Cruise, l'activité Corporate ayant au contraire fait preuve d'une belle dynamique de reprise. Sur l'activité Cruise il s'agit d'un décalage dû au report du départ d'un navire en construction aux chantiers de l'Atlantique.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.