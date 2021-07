Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Videlio : 1,67 million d'actions apportées à l'OPAS Cercle Finance • 12/07/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux a fait connaître à l'AMF qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Videlio initiée par Crozaloc, soit du 25 juin au 8 juillet inclus, Crozaloc a acquis 1.669.017 actions au prix de 2,60 euros. À la clôture de l'offre, l'initiateur détient de concert avec Talis, Comir, Theia Holding, Theia Management et Theia Management 2, 23.903.112 actions Videlio, soit 91,57% du capital et au moins 94,67% des droits de vote. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions de la société Videlio est maintenue jusqu'à nouvel avis.

