Victory Capital retire son offre sur Janus Henderson après que Trian et General Catalyst ont relevé leur offre

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(Change le code d'emballage média de JANUS HENDERSON GROUP-M&A/TRIAN-VICTORY CAP HLDG à JANUS HENDERSON GROUP-M&A/TRIAN; Ajoute des détails sur Victory retirant son offre sur Janus) par Manya Saini

Victory Capital VCTR.O a déclaré mardi qu'elle retirait sa proposition d'acquisition de Janus Henderson

JHG.N , quelques heures après que Trian Fund Management de Nelson Peltz et General Catalyst aient relevé leur offre d'achat du gestionnaire d'actifs.

La lutte pour Janus s'est intensifiée, Victory ayant présenté ce qu'elle a appelé une offre supérieure, bien que le gestionnaire d'actifs ait déclaré préférer l'offre rivale.

"Comme Victory Capital l'a toujours affirmé, elle n'était prête à aller de l'avant que dans le cadre d'une transaction négociée et consensuelle bénéficiant du soutien total du comité spécial de Janus Henderson", a déclaré Victory Capital dans un communiqué.

Les actions de Janus ont baissé de 1,5 % dans les échanges prolongés, tandis que Victory Capital a augmenté de 2 %.