Victory Capital recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre

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5 novembre - ** L'action du gestionnaire d'actifs Victory Capital VCTR.O recule de 6,7 % à 112,19 dollars en pré-ouverture

** La société basée à San Antonio, au Texas, affiche un chiffre d'affaires de 396,6 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 409 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Elle annonce un BPA ajusté de 1,98 $ au troisième trimestre, conforme aux attentes

** La société indique que la hausse des coûts liés à l'acquisition dans le cadre de l'opération en cours avec First Eagle Investments a pesé sur le bénéfice et les marges trimestrielles

** Sur 7 courtiers, 2 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et 5 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 119,5 dollars – LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 90,5 % depuis le début de l’année