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Victory Capital augmente son offre en numéraire dans le cadre d'une proposition révisée concernant Janus Henderson
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Victory Capital VCTR.O a soumis une offre révisée pour son rival Janus Henderson JHG.N mardi, intensifiant les efforts pour faire dérailler l'accord de rachat du gestionnaire d'actifs avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

Cette décision intervient quelques jours après que Janus a rejeté l'offre de Victory, d'un montant de 8,6 milliards de dollars en numéraire et en actions, déclarant que la proposition n'était pas supérieure à l'accord existant conclu sous la houlette de Trian.

Dans le cadre de la proposition révisée, Victory, dont le siège est à San Antonio, a augmenté la contrepartie en numéraire.

La société propose désormais 40 dollars en espèces et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus. Victory avait auparavant proposé 30 dollars en espèces et 0,35 de ses actions.

En décembre, Janus a déclaré avoir accepté un rachat en espèces de 7,4 milliards de dollars par Trian et General Catalyst, après cinq ans d'efforts de la part de Nelson Peltz, qui avait commencé par une campagne d'activisme .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
50,480 USD NYSE +0,71%
VICTORY CP HLG-A
67,3600 USD NASDAQ +1,03%
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