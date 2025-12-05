Victoria's Secret s'envole après avoir relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du fabricant de lingerie Victoria's Secret VSCO.N sont en hausse d'environ 12% à 46,50 dollars avant bourse

** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour son assortiment de produits de marques emblématiques, dont Victoria's Secret et PINK

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 6,45 et 6,48 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 6,33 à 6,41 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 2,40 et 2,65 dollars, contre 1,80 et 2,20 dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre augmente de 9 % à 1,47 milliard de dollars par rapport aux estimations de 1,41 milliard de dollars - selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~53% depuis le début de l'année