Victoria's Secret: le titre chute après les résultats 2023

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 30% après l'annonce des résultats du 4ème trimestre et sur l'année 2023.



Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires net de 2,082 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en croissance de 3 % par rapport aux ventes nettes de 2,021 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de 2022.



Le groupe annonce un bénéfice net de 181 millions de dollars, ou 2,29 $ par action diluée pour le quatrième trimestre 2023 sur 14 semaines.



Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 203 millions de dollars, soit 2,47 dollars par action diluée, et le résultat opérationnel ajusté à 280 millions de dollars.



Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires net de 6,182 milliards de dollars pour l'exercice 2023, en baisse de 3 % par rapport aux ventes nettes de 6,344 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022.



Sur l'année 2023, le bénéfice net s'inscrit à 109 millions de dollars, ou 1,39 $ par action diluée de 53 semaines. Ce résultat se compare à un bénéfice net de 348 millions de dollars, ou 4,14 $ par action diluée pour l'exercice 2022 de 52 semaines.



Hors impact d'éléments spécifiques, le bénéfice net ajusté de l'exercice 2023 s'est élevé à 178 millions de dollars, ou 2,27 dollars par action diluée.







