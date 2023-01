Victoria's Secret finalise le rachat d'Adore Me

(AOF) - Victoria's Secret a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition d'Adore Me, une marque de sous-vêtements et vêtements d'intérieur distribuée par Internet. L'acquisition devrait permettre d'augmenter les bénéfices et les flux de trésorerie de la célèbre marque de lingerie en 2023. Adore Me est en effet rentable et a généré 250 millions de dollars de revenus sur l'exercice 2022. Victoria's Secret compte bénéficier de l'expertise et de la technologie d'Adore Me pour continuer à améliorer l'expérience clients et à accélérer la modernisation de sa plateforme numérique.

Série d'innovations chez les lessiviers

Ces innovations surfent sur le développement des préoccupations écologiques des consommateurs. Ainsi la marque phare de Procter & Gamble, Ariel, a lancé une gamme comprenant 40 % d'ingrédients végétaux de plus que les produits classiques. La marque, leader du secteur en France avec environ 24 % de part de marché, mise aussi sur des contenants en carton pour ses capsules. Ces dernières concentrent souvent les innovations car elles constituent un segment très dynamique, avec des progressions en valeur plus de deux fois supérieures à la hausse de l'ensemble du marché

Skip, marque du groupe Unilever, a également choisi le marché français pour lancer en avant-première de nouvelles capsules et un emballage tout en carton. Le groupe Henkel avec sa marque Le Chat a, quant à lui, lancé une lessive sous forme de barres réduisant l'usage du plastique.