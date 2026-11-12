Victoria's Secret décroche à Wall Street, BofA ne fait pas dans la dentelle

(Zonebourse.com) - Victoria's Secret lâche plus de 5% ce jeudi à la Bourse de New York après un abaissement de recommandation de BofA, qui n'est plus à l'achat sur le titre.

Le broker est passé à neutre sur la valeur tout en remontant son objectif de cours de 95 à 112 dollars, l'idée générale étant que l'action a déjà beaucoup monté et qu'elle a désormais atteint son juste prix.

Dans une note de recherche, le courtier explique que son scénario initial - qui pariait sur le redressement de la marque et une amélioration des perspectives de résultats du fabricant de lingerie et de vêtements d'intérieur - s'est maintenant réalisé.

Alors que le cours a bondi de 25 % le mois dernier, là où le S&P 500 a reculé de 2%, sur fond de rotation sectorielle et de regain d'intérêt général des investisseurs pour les valeurs de la consommation, l'action est désormais proche de sa vraie valeur, poursuit-il.

Plus beaucoup de place pour les bonnes surprises

De son point de vue, il est tout à fait logique que l'entreprise soit valorisée à 16 fois ses bénéfices annuels, ce qui correspond à un juste milieu entre des marques de vêtements classiques et des entreprises de consommation à forte croissance, une prime jugée méritée au vu de la croissance à deux chiffres de ses résultats.

Mais BofA dit mal voir comment l'action pourrait devenir encore plus chère et dépasser le multiple de 16x alors qu'il n'y aura sans doute plus de bonnes surprises sur les résultats, ses prévisions étant déjà 20 % plus optimistes que la moyenne des autres analystes.

Pour que l'action dispose de suffisamment de potentiel de hausse pour justifier de l'acheter au prix actuel, il faudrait que l'entreprise, qui cote à Wall Street sous le ticker "VSXY", réussisse à faire grimper sa marge opérationnelle jusqu'à environ 12 % d'ici 2027, ajoute l'intermédiaire.

S'il se dit optimiste concernant la trajectoire commerciale du groupe, le professionnel juge que l'atteinte d'un tel niveau de rentabilité est peu probable dans l'immédiat.

Suite à ces propos prudents, le titre cédait 5,3% à 104 dollars jeudi à l'approche de la mi-séance, mais conservait des gains de plus de 92% depuis le début de l'année.

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