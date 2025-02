Victoires de la musique: Santa et les Jeux au coeur des 40 ans

Le chanteur et président de la cérémonie Alain Souchon (c) se produit avec ses fils Pierre et Ours, lors des 40e Victoires de la Musique, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Les 40e Victoires de la musique ont choisi la Saint-Valentin pour décerner vendredi leurs coups de coeur de l'année, lors d'une cérémonie qui rassemble Santa, Tiakola, Justice ou encore Pierre Garnier, et sur laquelle flotte le parfum des JO-2024.

Cette édition anniversaire, diffusée sur France 2, a joué ses premières notes en direct de la Seine musicale, près de Paris, au son d'un tube de la chanson française: Alain Souchon, président de la cérémonie, a interprété avec ses fils Pierre Souchon et Ours sa "Foule sentimentale".

Récompensée aux Victoires en 1994 puis en 2005, cette chanson fait partie de l'album de souvenirs de cette cérémonie prévue pour durer environ trois heures.

"Je déclare ouverte la 40e cérémonie des Victoires de la musique", a lancé Alain Souchon, 80 ans.

Les paris semblent plus ouverts que l'année passée, quand l'ouragan Zaho de Sagazan avait raflé quatre trophées sur cinq nominations. Parmi les 18 nominations, dix sont présents dans deux catégories ou plus.

C'est le cas du duo électro Justice, sur un nuage depuis la sortie d'"Hyperdrama" et un troisième Grammy glané début février.

La chanteuse pop Clara Luciani, les révélations Solann ("Rome") et Aliocha Schneider ("Ensemble"), font aussi partie des noms qui reviennent. Tout comme... Zaho de Sagazan, cette fois en lice pour l'artiste féminine de l'année et pour ses concerts, qui l'ont menée jusqu'à New York.

Les maîtres de cérémonie, Léa Salame et Cyril Feraud, sur la scène de la 40e édition des Victoires de la Musique, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

A l'applaudimètre, Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2024, a des atouts à faire valoir avec "Ceux qu'on était". Mais d'autres pépites peuvent briller parmi les révélations, comme Yoa ou Styleto.

Le record de nominations revient à Santa, citée à quatre reprises, notamment pour son premier album "Recommence-moi": d'abord supendue la tête en bas, la chanteuse, qui s'est aussi distinguée en clôture des Jeux paralympiques, a ouvert le bal des prestations live de la soirée.

- L'air des JO -

Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, avec Thomas Jolly et Victor le Masne à la baguette, font figure d'invitées surprises dans la catégorie "concert". Et partent favorites, selon plusieurs observateurs.

La magie des compétitions estivales flotte sur cette édition: les nommés Lucky Love, Zaho de Sagazan, Yseult, Philippe Katerine et Santa ont en commun d'avoir participé à cet événement planétaire.

Eddy Mitchell (d) récompensé lors de la Musique, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Distinguée côté "création audiovisuelle", la série documentaire "DJ Mehdi: Made in France", réalisée par Thibaut de Longeville, a obtenu la première récompense de la soirée.

Elle retrace le parcours éclair du compositeur, décédé accidentellement en 2011 à l'âge de 34 ans, qui a contribué à l'émergence des scènes rap et électro.

Au cours de la soirée présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud, Sylvie Vartan, qui a fait ses adieux à la scène fin janvier à 80 ans, ainsi qu'Eddy Mitchell, 82 ans, recevront chacun une Victoire d'honneur.

- "Effet accélérateur" -

Grand-messe qui promeut la diversité dans la chanson française depuis ses débuts en 1985 au Moulin rouge, les Victoires ont été accusées d'entre-soi et d'un manque de représentativité, en particulier du hip-hop.

Le chanteur Pierre Garnier sur la scène de la 40e édition des Victoires de la Musique, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, près de Paris, le 14 février 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

En réponse, le système de vote a été refondu depuis l'édition 2024. Il prévoit deux tours, dont un second réunissant un jury de 32 personnes, sans les labels.

"Ça répond aux critiques qui ont été faites et ça permet d'éviter que les Victoires reviennent aux plus forts ou aux plus malins", a estimé auprès de l'AFP Vincent Frèrebeau, président des Victoires.

L'année dernière, la star Aya Nakamura avait été sacrée artiste féminine et le spécialiste de la drill Gazo reconnu artiste masculin, ex æquo avec Vianney.

Sans compter la série sur DJ Mehdi, l'édition 2025 fait plus pâle figure, avec trois rappeurs pour quatre nominations: le jeune prodige de la mélodie Tiakola, le poids lourd Gims et Shay, performeuse hors pair.

Même imparfaites, les Victoires demeurent une vitrine de la variété scrutée par la filière et, pour les artistes, une reconnaissance ou une rampe de lancement.

"C'est un effet accélérateur de malade" et "ça peut faire basculer" une carrière, assure M. Frèrebeau.