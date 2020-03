Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat : vote par correspondance imposé pour l'AGM Cercle Finance • 20/03/2020 à 08:56









(CercleFinance.com) - Vicat annonce qu'afin de respecter les mesures prises par le gouvernement et de limiter le risque de contamination au Covid-19, les actionnaires ne seront pas admis à participer physiquement à l'Assemblée Générale Mixte du 3 avril prochain. Le cimentier demande par conséquent aux actionnaires de voter par correspondance ou de retourner leur pouvoir ainsi que d'éventuelles questions écrites de préférence par message électronique à l'adresse 'relations.investisseurs@vicat.fr'.

Valeurs associées VICAT Euronext Paris -0.66%