Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: vers une entrée dans le SBF120 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - A l'issue de son examen complet annuel de mars 2024 des indices de la famille CAC, Euronext annonce que le cimentier Vicat et la compagnie pétrolière Maurel & Prom feront leur entrée dans l'indice SBF 120, au détriment de Clariane, Fnac Darty et Voltalia.



Par ailleurs, l'équipementier de transports Alstom quittera l'indice CAC 40, au profit de la chaine hôtelière Accor. La modification de la composition de ces indices sera effective à partir du lundi 18 mars.





Valeurs associées VICAT Euronext Paris +0.57%