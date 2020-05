Vicat : stabilité des revenus au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Vicat au premier trimestre atteint 615,5 millions d'euros, en progression de +2,6% en base publiée, et stable (+0,2%) à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2019.

Le chiffre d'affaires opérationnel progresse quant à lui de +3,0% en base publiée et de +0,8% à périmètre et change constants. Le groupe précise avoir constaté 'un impact limité du COVID 19 sur l'ensemble du trimestre, mais sensible sur la France, l'Italie et l'Inde en fin de période'.

'L'activité industrielle et commerciale a été maintenue sur presque tous les sites afin de suivre l'évolution des marchés, ce qui a permis d'atténuer l'impact de la crise. Néanmoins, la visibilité sur l'exercice reste faible et il faut s'attendre à un impact significatif de cette situation exceptionnelle sur les résultats et les ratios du premier semestre', indique le groupe.