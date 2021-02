VICAT : second semestre très solide

(AOF) - Vicat a réalisé en 2020 un résultat net de 172 millions d'euros en hausse de 7,7% à périmètre et change constants et de 16,3% en base publiée, en dépit des dépréciations d'actifs liés à l'Egypte. L'Ebit atteint 298 millions, en progression de 11,7% en base publiée et de 17,5% à périmètre et taux de change constants. La marge d'Ebit s'améliore de près de 1 point à 10,6%. Cette évolution traduit une poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle sur les zones Amériques, Afrique, et Asie.

Le net rebond d'activité observé en France dès le troisième trimestre n'a pas permis de compenser pleinement le recul enregistré au cours du premier semestre. Enfin, les zones Europe (hors France) et Méditerranée affichent une dégradation de leurs rentabilités opérationnelles sur l'ensemble de la période.

L'Ebitda atteint 557 millions d'euros, une progression de 5,9% en base publiée et de 10,1% à périmètre et change constants. La marge d'Ebitda progresse de 0,7 point à 19,9%.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 2,805 milliards d'euros, soit une croissance de 2,4% en base publiée par rapport à 2019, et de 5,5% à périmètre et taux de change constants.

L'année 2020 a été fortement perturbée par l'épidémie de la Covid-19. Les activités du groupe dans ses douze pays d'implantations ont été touchées de façon asymétrique en fonction des réponses politiques à la pandémie.

Ainsi, l'Inde, la France et l'Italie ont enregistré au cours du premier semestre un fort recul de leurs chiffres d'affaires avant de connaitre un rebond dès le mois de juin.

La baisse du chiffre d'affaires consolidé de 3,2% au premier semestre a été gommée au second semestre qui progresse de +13,8% à périmètre et change constants.

Fort de ces résultats, le groupe va verser un dividende stable à 1,5 euro par action.

Pour 2021, Vicat s'attend à une progression de son Ebitda à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.