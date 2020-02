Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat : résultat net stable en 2019 Cercle Finance • 14/02/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - Vicat publie un résultat net part du groupe stable à 149 millions d'euros au titre de 2019, ainsi qu'un EBITDA de 526 millions, en progression de 6,9% en base publiée, mais en baisse de 0,2% à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires annuel du fournisseur de matériaux de construction a atteint 2.740 millions d'euros, en progression de 6,1% en base publiée, et quasiment stable (-0,8%) à périmètre et taux de change constants. Le conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 3 avril, le maintien du dividende à 1,50 euro par action. Vicat s'attend à une nouvelle amélioration de son EBITDA sur l'ensemble de l'année 2020.

Valeurs associées VICAT Euronext Paris +0.12%