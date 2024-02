Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: résultat net part du Groupe de 258 ME information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 3 937 millions d'euros en 2023, en croissance de +8,1% en base publiée. La croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à +19,6% à périmètre et change constants et bénéficie de la contribution positive de toutes les régions du Groupe.



L'EBIT courant affiche une progression importante avec un taux de marge en hausse de +320 points de base sur 1 an. Le résultat net consolidé s'élève à 295 millions d'euros, en hausse de +88,1% à périmètre et change constants et de +68,3% en base publiée par rapport à 2022, permettant au taux de marge nette de s'inscrire à 7,5% du chiffre d'affaires.



Le résultat net part du Groupe progresse de +84,8% à périmètre et taux de change constants et +65,6% en base publiée, à 258 millions d'euros.



' L'EBITDA généré par le Groupe en 2024 devrait être supérieur à celui de 2023 ' indique le groupe.





