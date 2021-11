Vicat renforce ses liquidités avec un financement de 250 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce financement va permettre au cimentier de renforcer la liquidité de son bilan, d'allonger la maturité globale de sa dette, et de réduire le taux moyen de son endettement (2,23% contre 2,82% précédemment, en base pro forma hors dette IFRS16).

(AOF) - Vicat a annoncé avoir signé le 15 novembre 2021 un accord de financement pour un montant de 250 millions d'euros, sous la forme d'un Placement Privé avec des investisseurs américains (USPP) de premier ordre. Cet accord de financement est constitué de deux tranches : la première, d'un montant de 100 millions d'euros, d'une maturité de 10 ans, à un taux fixe de 1,27% ; et la seconde, d'un montant de 150 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans, à un taux fixe de 1,57%.

