Vicat : progression de son chiffre d'affaires trimestriel et perspectives revues à la baisse

(AOF) - Vicat a fait état d'une hausse de son chiffres d'affaires au titre du troisième trimestre de l'ordre de 15,7%, à 2,697 milliards d’euros. En France, dans l'activité Ciment, le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de 8,6% à périmètre constant sur l'ensemble des neufs premiers mois. Compte tenu d'une base de comparaison défavorable liée au dynamisme du marché français sur la même période de l'année dernière, cette performance traduit une légère contraction de la demande et une forte progression des prix de vente.

Cette tendance s'est confirmée sur le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires opérationnel en nette progression de +12,6%.

Le chiffre d'affaires opérationnel de l'activité Béton & Granulats est en hausse de +3,9% à périmètre constant. Cette évolution résulte d'une nouvelle progression de la demande dans le béton, mais un recul dans les granulats.

Aux États-Unis, comme au Brésil, le secteur de la construction reste dynamique, en dépit de l'impact de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et d'une base de comparaison élevée, tout particulièrement au Brésil. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé progresse de +11,8% à périmètre et change constants.

Côté perspectives, l'EBITDA du Groupe en 2022 est attendu en baisse par rapport à 2021 et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. Cette mise à jour des perspectives tient compte de l'évolution récente de l'activité et notamment de la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama.

Les investissements industriels en 2022 atteindront 400 millions d'euros. Le groupe apportera une attention particulière à la réduction de ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélèrera en 2024 afin de tenir compte de ce nouvel environnement, et conformément à ses objectifs de désendettement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La RSE imprègne le secteur

L'Unicem a créé en 2018 un label RSE, qui a rencontré un certain succès : dans le béton, près de 700 sites, soit la moitié de l'activité en France, se sont engagés dans la démarche, de même que 400 sites constituant près de 30% du chiffre d'affaires des carrières françaises. Cette démarche englobe plusieurs initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone des produits ou l'amélioration des relations avec les fournisseurs. De grands efforts ont été faits sur le plan du recyclage qui atteint désormais 70% dans le secteur, contre environ 50 % il y a dix ans, et alors qu'il était quasiment inexistant il y a une trentaine d'années. Toutefois l'Unicem souhaiterait que les pouvoirs publics renforcent leur soutien à cette démarche RSE à travers un recours aux entreprises labellisées.