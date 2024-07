Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: progression de 10% du RNPG au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vicat publie un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 10,1% pour atteindre 104 millions d'euros sur le premier semestre 2024, avec un EBITDA en hausse de 12,3% à 353 millions, soit une marge en progression de 180 points de base à 18,2%.



Le chiffre d'affaires du groupe de matériaux de construction a progressé de 1,3% à 1,94 milliard d'euros, avec une croissance organique de 4,8% en grande partie contrebalancée par des effets périmètre et change défavorables.



Pour l'ensemble de l'année 2024, Vicat s'attend à une croissance limitée de son chiffre d'affaires, mais grâce à la performance enregistrée au premier semestre, il ajuste son objectif d'EBITDA qu'il attend désormais en progression entre 3 et 8%.





Valeurs associées VICAT 35,05 EUR Euronext Paris -2,50%