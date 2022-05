Vicat : premier trimestre solide mais marge sur Ebitda prévue en baisse en 2022

(AOF) - Vicat a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 789 millions d'euros, en progression de 11,6% en base publiée et de12,4% à périmètre et change constants. Le cimentier a connu une solide progression de ses ventes sur l'ensemble des zones géographiques. L'augmentation des prix de vente en ligne est ressortie en ligne avec ses attentes. Le groupe a précisé n'avoir souffert d'aucun impact du conflit en Ukraine.

En 2022, le groupe s'attend à une hausse sensible de son chiffre d'affaires soutenue par la progression de son activité et la forte augmentation des prix de vente. L'Ebitda généré par le groupe en 2022 devrait croître mais de façon moins sensible qu'en 2021. Compte tenu de ces éléments, le groupe s'attend à une érosion de sa marge d'Ebitda en 2022.

Par ailleurs, les investissements industriels sont attendus en hausse par rapport à 2021 et devraient s'établir autour de 400 millions d'euros, dont environ 130 millions d'euros d'investissements de " maintenance " et 270 millions d'investissements " stratégiques ".

Le groupe se gardera la possibilité d'adapter ces projets d'investissements, en réduisant si nécessaire la part de ses investissements dits de " croissance ", en fonction de l'évolution de ses marchés et de sa génération de cash-flows.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Consolidation dans la chimie de la construction

La chimie de la construction permet de décarboner le ciment et le béton en divisant par trois ou quatre leur bilan carbone. Saint-Gobain, a donc choisi de se développer dans ce métier, pour lequel le marché mondial est évalué entre 60 et 70 milliards d’euros. Il a mené deux grandes acquisitions en 2021 dans ce domaine, concurrençant ainsi le leader mondial, Sika. Après avoir repris le français Chryso (additifs pour béton et ciment de l'ex-Materis) pour 1 milliard d'euros, le leader mondial des matériaux de construction a racheté pour 2 milliards d'euros l'américain, coté au Nasdaq, GCP Applied Technologies. Quant au suisse Sika, il a acquis pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros le groupe MBCC. Ce dernier est bien plus gros que GCP avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d'euros, contre 1 milliard pour la nouvelle acquisition américaine de Saint-Gobain.