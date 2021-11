Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat : précise sa stratégie climat à l'occasion de son CMD information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée des investisseurs (CMD) qui s'est tenue aujourd'hui à son siège de l'Isle d'Abeau, le groupe Vicat est revenu sur sa stratégie climat, réitérant ses objectifs 2030 d'émissions et réaffirmant son ambition d'atteindre la neutralité carbone sur la chaîne de valeur de ses produits et services en 2050. Le groupe a fait un point sur les solutions aujourd'hui mises en oeuvre pour atteindre ses objectifs 2030 et les différents projets envisagés pour lui permettre d'atteindre son ambition 2050, dont notamment les projets de production d'hydrogène pour valorisation du CO2, tels que HYNOVI et Genvia. Le Groupe a tenu à préciser que plus de 2/3 de son EBITDA est aujourd'hui généré par 8 usines en Europe et aux États-Unis pour lesquels les investissements pour atteindre les meilleurs standards de décarbonation sont limités. Vicat a ainsi indiqué que les montants d'investissements nécessaires pour financer la transition de son parc industriel pour atteindre les objectifs 2030 ont été estimés à 800 millions d'euros sur la période 2021 à 2030.

