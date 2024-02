Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: le titre recule dans le sillage d'une dégradation information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 12:36









(CercleFinance.com) - Le titre Vicat cède 1,6% mardi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une dégradation des analystes de Barclays, qui ont abaissé ce matin de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' leur conseil sur le cimentier.



Dans une note sectorielle, Barclays estime que la solide maîtrise des prix dont bénéficient les acteurs du secteur des matériaux de construction est appelée à perdurer du fait du reflux des coûts de l'énergie, qui devrait soutenir les marges bénéficiaires.



Le bureau d'études ramène par ailleurs son objectif de cours sur Vicat de 42 à 41 euros.



La semaine passée, les équipes d'Oddo BHF avaient maintenu leur opinion 'neutre' sur la valeur, tout en réduisant leur cible de 34 à 32 euros.



Vicat a fait état, la semaine dernières, des meilleurs résultats annuels depuis sa création et prédit une poursuite de sa croissance en 2024, tirée par les Etats-Unis, mais aussi mis en garde contre le ralentissement à l'oeuvre en Europe.





