Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat : le résultat net pdg progresse de 10,7% en 2020 Cercle Finance • 15/02/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Vicat estime avoir réalisé une 'solide performance opérationnelle en 2020, dans un contexte exceptionnel'. Le cimentier présente en effet un chiffre d'affaires consolidé de 2,8 milliards d'euros en 2020, en augmentation de 5,5% à périmètre et taux de change constants (ptcc) par rapport à l'exercice précédent. Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 526 à 557 ME, en hausse de 10,1% (ptcc). Dans ce contexte, le résultat net part du groupe progresse de 10,7% (ptcc), à 156 ME. Pour 2021, Vicat annonce que les investissements industriels sont attendus en hausse par rapport à 2020 et devraient s'établir autour de 365 ME. Le Groupe s'attend à une progression de son EBITDA à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice. 'Bien entendu, cette attente reste susceptible d'être modifiée au cours de l'exercice en fonction de l'évolution de la pandémie et de son impact sur l'environnement macro-économique et sectoriel des pays dans lesquels le Groupe opère', précise Vicat.

Valeurs associées VICAT Euronext Paris +2.59%