Vicat: le chiffre d'affaires soutenu par les hausses de prix 08/11/2022

(CercleFinance.com) - Vicat s'inscrit en baisse mardi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires, pourtant soutenu par des prix de vente en forte croissance.



Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé du cimentier a atteint 942 millions d'euros, soit une progression de 18,7% sur une base publiée et de 18% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2021.



Au 30 septembre, c'est-à-dire sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires totalise 2,7 milliards d'euros, soit une hausse de 14,6% en données publiées et de 15,7% à périmètre et change constants.



En dépit d'effets de change défavorables et d'un effet périmètre négatif, le groupe a tiré parti de la vigueur de ses prix, qui a très largement compensé un effet volume négatif.



Dans son communiqué, Vicat met néanmoins en évidence un contexte global 'qui offre peu de visibilité à court terme', notamment sur les coûts de l'énergie.



Pour mémoire, le cimentier avait dû abandonner le mois dernier son objectif d'une hausse de l'excédent brut d'exploitation pour cette année du fait de l'envolée des coûts de l'énergie et de la montée en puissance 'très progressive' de son usine américaine.



Le titre était ainsi revenu sur des plus bas en Bourse depuis 2004. Aujourd'hui, l'action cède plus de 1%, alors que le SBF 120 cède moins de 0,4%.