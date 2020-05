VICAT: impact limité du covid-19 sur l'activité au premier trimestre 2020

(AOF) - Vicat a généré un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 615 millions d'euros, en hausse de 2,6% en données publiées et de 0,2% à périmètre et change constants. L'impact du covid-19 a été limité sur l'ensemble du trimestre, même s'il a été sensible en France (-8%), en Italie (-15%) et en Inde (-15,1%) en fin de période. En revanche, aux Amériques, la croissance a été de 11,4%. Le segment qui progresse le plus est le ciment, en hausse de 3,7% à taux et change constants. L'EBITDA du groupe s'élève quant à lui à 57 millions d'euros, contre 58 millions d'euros à la même période en 2019.

Au 31 mars 2020, les capitaux propres de Vicat s'élèvent à 2 486 millions d'euros et la dette nette du Groupe s'élève à 1 394 millions d'euros, contre 1 410 millions au 31 mars 2019. Sur ces bases, et en prenant en compte la norme IFRS 16, le " gearing " s'établit à 56,07% contre 57,44% au 31 mars 2019. Le " leverage " s'établit à 2,65x contre 2,85x au 31 mars 2019.

Hors IFRS 16, référentiel toujours en vigueur pour le calcul des covenants, le " gearing " s'élève au 31 mars 2020 à 46,62% contre 47,45% au 31 mars 2019, et le " leverage " à 2,53x contre 2,67x au 31 mars 2019.

Compte tenu du fait que l'activité se poursuit différemment selon les contraintes locales, du manque de visibilité et de la forte volatilité qu'impliquent la situation actuelle, le Groupe s'attend donc à une baisse de son EBITDA sur l'ensemble de l'exercice.

Guy Sidos, Président-Directeur Général de Vicat, a déclaré : " Face à la crise sanitaire, le Groupe a montré sa flexibilité et sa réactivité en prenant très tôt des dispositions de protection de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs et en initiant des mesures fortes de réduction des coûts, de contrôle du besoin en fond de roulement et de réduction des dépenses d'investissement à la hauteur de la situation. L'activité industrielle et commerciale a été maintenue sur presque tous les sites afin de suivre l'évolution des marchés, ce qui a permis d'atténuer l'impact de la crise."

"Néanmoins, la visibilité sur l'exercice reste faible et il faut s'attendre à un impact significatif de cette situation exceptionnelle sur les résultats et les ratios du premier semestre ".

